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    Подпольное казино закрыли в Таразе

    8 Апреля 2020, 11:37

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Во время чрезвычайного положения сотрудники Департамента экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК установили, что в одном из магазинов города Тараза под видом компьютерного клуба без лицензии и с нарушением требований законодательства РК функционирует подпольное казино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ Министерства финансов РК.

    В результате оперативно-следственных мероприятий пресечен факт незаконной игорной деятельности группы неизвестных лиц. В ходе осмотра по установленному адресу были обнаружены и изъяты 13 компьютеров (в комплекте), 3 монитора, денежные средства на общую сумму 148 800 тенге и 100 долларов, видеорегистратор, копии договоров аренды помещения и другие документы.

    В настоящее время по данному факту зарегистрировано досудебное расследование по статье 307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса), проводятся следственные мероприятия по сбору и закреплению доказательств.

    Граждан, столкнувшихся с правонарушениями в финансовой сфере, просят обратиться в Департамент экономических расследований по Жамбылской области по телефонам доверия: 8 (7262) 34-75-38, 8 (7262) 347626.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Минфин РК
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