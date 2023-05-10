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    Подпольное казино выявили в Алматы

    10 Мая 2023, 16:27

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Деятельность по организации незаконного игорного бизнеса, в виде азартной карточной игры (подпольное казино), предусматривающей денежные ставки и денежный выигрыш, пресечена департаментом АФМ по городу Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе обыска обнаружены и изъяты игральные карты и фишки, покрытие для стола (сукно), денежные средства, перечисленные от игроков на карточный счет одного из организаторов.

    Установлено, что лицами в день игры осуществляется SMS-рассылка о проведении игры и приглашается узкий круг игроков, после чего созывается подконтрольный рабочий персонал, состоящий из дилеров и официантов.

    В настоящее время досудебное расследование окончено и направлено в суд.

    Иная информация в порядке ст.201 УПК РК не разглашается.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Борьба с преступностью
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