Подпольное казино выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Деятельность по организации незаконного игорного бизнеса, в виде азартной карточной игры (подпольное казино), предусматривающей денежные ставки и денежный выигрыш, пресечена департаментом АФМ по городу Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе обыска обнаружены и изъяты игральные карты и фишки, покрытие для стола (сукно), денежные средства, перечисленные от игроков на карточный счет одного из организаторов.

Установлено, что лицами в день игры осуществляется SMS-рассылка о проведении игры и приглашается узкий круг игроков, после чего созывается подконтрольный рабочий персонал, состоящий из дилеров и официантов.

В настоящее время досудебное расследование окончено и направлено в суд.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК не разглашается.



