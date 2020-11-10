Подписано заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Президент РФ Владимир Путин сообщил о прекращении огня в Нагорном Карабахе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческих контингент Российской Федерации.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших.

По информации ТАСС, российские миротворцы, которые отправятся в Нагорный Карабах, начали погрузку в военно-транспортные самолеты на аэродроме Ульяновск-Восточный. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Первые подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа прибыли на аэродром Ульяновск-Восточный. Для переброски миротворческого контингента на аэродроме сосредоточена группировка военно-транспортных самолетов Ил-76», - сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что миротворцы «приступили к погрузке техники и вооружения в самолеты военно-транспортной авиации».

Как ранее сообщили в Минобороны, всего в Нагорный Карабах будут направлены 1 960 миротворцев, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.