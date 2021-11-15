Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности главного государственногосанитарного врача Республики Казахстан А. Есмагамбетова подписала постановление о проведении ревакцинации населения против коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КВИ) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить контингенты населения (группы риска), подлежащие ревакцинации против КВИ:

1) медицинские работники;

2) педагоги;

3) сотрудники силовых структур;

4) персонал и контингент медико-социальных учреждений;

5) лица старше 60 лет;

6) лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ (лица находящиеся на иммунносупресивной терапии (активное иммуносупрессивное лечение солидной опухоли или гематологической злокачественности, включая лейкемию, лимфому и миелому, или в течение 12 месяцев после прекращения такого лечения), гемодиализе, реципиенты трансплантата, тяжелый первичный иммунодефицит, инфицированные ВИЧ);

7) лица самостоятельно обследованные (не ранее чем через 28 дней после завершения курса первичной вакцинации против КВИ) и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.

2. Ревакцинация против КВИ проводится типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.

3. Ревакцинация против КВИ проводится с соблюдением следующих интервалов:

1) после введения векторных вакцин – через 9 месяцев;

2) после введения инактивированных вакцин и м-РНК-вакцин – через 6 месяцев.

4. Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ.

5. Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент обеспечить:

1) координацию деятельности по организации и проведению ревакцинации населения против КВИ;

2) проведение широкой информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам ревакцинации населения против КВИ с привлечением средств массовой информации, социальных сетей.

6. Управлениям здравоохранения областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент обеспечить:

1) проведение ревакцинации населения (групп риска) против КВИ с 22 ноября 2021 года;

2) проведение ревакцинации населения против КВИ и соблюдение требований холодовой цепи в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по проведению профилактических прививок населению», утвержденными приказом и.о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 июня 2018 года № 361, Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к хранению, транспортировке и использованию иммунологических лекарственных препаратов (иммунобиологических лекарственных препаратов)», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № ҚР ДСМ-62 и постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 28 от 11 июня 2021 года «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан»;

3) своевременное внесение данных о ревакцинации в Модуль «Вакцинация» РПН Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

4) учет расхода вакцин против КВИ по наименованиям вакцин.

7. Руководителям департаментов санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан совместно с руководителями управлений здравоохранения областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент в срок до 18 ноября 2021 года обеспечить проведение обучения медицинских работников на районном, городском и областном уровнях по организации и проведению ревакцинации населения против КВИ.

8. Руководителям департаментов санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан обеспечить контроль и мониторинг за проведением ревакцинации населения против КВИ и соблюдением требований холодовой цепи.

9. Республиканскому центру электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан совместно с разработчиками медицинских информационных систем и АО «Национальные информационные технологии» в срок до 20 ноября 2021 года обеспечить:

1) доступ медицинских организаций для внесения данных о проведенной ревакцинации (III доза) против КВИ в модуль «Вакцинация» РПН Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

2) формирование отчетных данных по ревакцинации против КВИ в соответствии с формами согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3) доработку электронного «Паспорта вакцинации» в сервисе «Цифровые документы» мобильного приложения «eGov mobile» в части внесения данных о ревакцинации против КВИ в соответствии с формой согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

4) доработку Справки о прохождении вакцинации в части внесения данных о ревакцинации против КВИ в соответствии с формой согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

11. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.



