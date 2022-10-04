Подписано 40 меморандумов с торговыми сетями в регионах о снижении торговой надбавки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В регионах Казахстана местные исполнительные органы заключают меморандумы с крупными торговыми сетями о снижении торговой надбавки до 10%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК.

40 меморандумов уже заключены в Шымкенте, Алматы, Костанайской, Актюбинской, Атырауской, Абайской, Туркестанской областях, ВКО, ЗКО с крупными торговыми сетями. Данная мера позволит в крупных торговых сетях Казахстана снизить цены на социально значимые продукты питания.

«Комитет торговли составил реестр торговых сетей, по стране их на сегодня насчитывается 109 и 1458 филиалов, акиматы проводят работу по привлечению к подписанию меморандумов. На сегодня уже подписано 40 меморандумов, остальные на стадии согласования», - проинформировал председатель Комитета торговли МТИ Ержан Казанбаев.

Напомним, ранее министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин провел селекторное совещание по обеспечению продовольственной безопасности и сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары, где был рассмотрен вопрос о необходимости заключения меморандумов о соблюдении торговой наценки на социально значимые продукты не более 10%.

Также Комитет торговли МТИ для повышения достоверности анализа данных динамики роста цен на основные продтовары включил общественный контроль: создан call-центр для приема обращений жителей на завышенные цены на продукты, входящие в перечень социально значимых продтоваров. Жалобы также принимаются через аккаунты МТИ в социальных сетях Instagram sauda_komiteti и Facebook, sauda_inform.