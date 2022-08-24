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    Подписанные документы создают основу для углубления экономических отношений с Азербайджаном - эксперт

    24 Августа 2022, 20:53

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Первый официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Баку не остался без внимания азербайджанской общественности. В экспертных кругах на итоги и достигнутые соглашения возлагают большие надежды. Своим мнением о результатах визита высокого уровня с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился бывший руководитель Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана, а ныне глава Центра исследований Южного Кавказа, политический аналитик Фархад Мамедов.

    «Визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан внесет особый вклад в двусторонние отношения. Подписанные документы создают основу для углубления экономических отношений, которые динамично развиваются с начала года», - отметил он.

    По словам политолога, основой взаимоотношений станут торговля и взаимная заинтересованность экономик двух государств, налаживание транспортно-логистического маршрута через наши государства, расширение возможностей по использованию инфраструктур для диверсификации поставок казахстанской нефти на мировой рынок, обеспечение продовольственной безопасности двух государств.

    «Кризис в современных международных отношениях и экономические войны геополитических центров сил требуют создания предсказуемой среды развития для таких государств как Казахстан и Азербайджан. Двум странам необходимо использовать весь потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. Все это происходит в условиях отсутствия у Казахстана и Азербайджана каких-либо проблем. Две страны последовательно поддерживают основополагающие принципы международного права и строят взаимоотношения на основе равноправия и взаимовыгодности», - считает Фархад Мамедов.

    Эксперт отмечает, что визит Президента Казахстана в Азербайджан придаст импульс увеличению объемов грузоперевозок по Срединному маршруту. Для этого проведена большая работа профильных структур. Положительным моментом считается то, что Казахстан увеличил поставки зерна в Азербайджан.

    «Есть проблема ограниченности инфраструктурных решений для увеличения грузоперевозок и доставки казахстанской нефти в Азербайджан. По этому вопросу также принимаются решения по закупке необходимого оборудования и расширения пропускных возможностей портовой и железнодорожной инфраструктуры», - добавил аналитик, выразив надежду, что ближайшие годы станут годами роста товарооборота между государствами в разы, увеличения геоэкономической значимости наших стран в контексте транспортных путей в Евразии.

    Фархад Мамедов подчеркнул, что награждение Президента Азербайджана орденом «Алтын Қыран» и финансирование Казахстаном строительства Центра творческого развития для детей в освобожденном от оккупации городе Физули внесет особый вклад в развитие казахстанско-азербайджанских отношений.

    Ранее сообщалось, что сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Глава государства провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также состоялись переговоры в расширенном формате.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Азербайджан Сотрудничество Политика Токаев Касым-Жомарт
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