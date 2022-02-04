Подписана дорожная карта по реализации приоритетов казахстанского председательства в СВМДА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках председательства Республики Казахстан в Совете по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоялось подписание третьей дорожной карты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ подписали первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев и исполнительный директор Секретариата совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай.

«Сегодня мы планируем подписать третью дорожную карту в рамках председательства Республики Казахстан в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Дорожная карта, которая будет подписана на этот раз, посвящена мероприятиям, которые будут реализованы в 2022 году. В прошлом году в Нур-Султане состоялось совещание министров иностранных дел. В этом году по нашим планам состоится саммит Азиатского совета в Нур-Султане. Поэтому все вопросы, которые в основном включены в сегодняшнюю дорожную карту - подготовка к этому саммиту. Главная цель этого саммита - превратить Азиатский совет, который сейчас является форумом, в полноценную международную организацию», - сказал Шахрат Нурышев.

По его словам, данная дорожная карта содержит конкретные мероприятия.

«В рамках Азиатского совета есть несколько советов, таких как деловой совет, молодежный совет, совет мудрецов. Есть регулярные встречи на уровне министерства, на уровне экспертов. Поэтому эта дорожная карта является основным документом нашей работы», - сказал первый заместитель министра иностранных дел.

После церемонии подписания исполнительный директор секретариата Азиатского совета Кайрат Сарыбай подробно остановился на цели саммита, который планируется провести в столице Казахстана.

«Только что подписанная дорожная карта - это документ, регламентирующий работу секретариата Азиатского совета. Председательствующий в азиатском Совете определяет приоритеты Республики Казахстан, как мы реализуем, какие меры мы будем выполнять, как мы будем достигать поставленных целей, поэтому этот документ очень важен для нас», - говорит он.

Исполнительный директор секретариата Совета отмечает, что преобразование совета в международную организацию не является однодневной работой.

«По предложению Казахстана этот вопрос поднимался неоднократно. Превращение Азиатского совета в полноценную международную организацию - дело не одного дня. Однако эта трансформация должна начаться. В 2021 году председательство распространило эту трансформацию на 27 государств-членов Совета. Ни одно государство не протестует против общих принципов. Поэтому процесс анализа и обсуждения в этом направлении продолжится и в этом году. Есть надежда, что во время VI саммита в Нур-Султане государства - члены объявят о начале трансформации Азиатского совета в международную организацию», - сказал Кайрат Сарыбай.