Подписан приказ с двумя нововведениями в использовании пенсионных выплат - МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК подписан приказ с внесениями изменений и дополнений в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал МИИР РК.

В соответствии с новыми нормами, теперь появилась возможность:

- пополнить вклад в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилья. При этом в течение трех лет необходимо оформить жилищный займ;

- приобретать земельный участок для строительства индивидуального дома или строить индивидуальный жилой дом на своем земельном участке.

При этом нельзя передавать вклад о жилищных строительных сбережениях в качестве залога.

Напомним, ЕНПФ увеличил пороги минимальной достаточности для досрочного изъятия пенсионных накоплений на 2022 год.

Для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.