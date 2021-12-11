Подписан приказ с двумя нововведениями в использовании пенсионных выплат - МИИР
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК подписан приказ с внесениями изменений и дополнений в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал МИИР РК.
В соответствии с новыми нормами, теперь появилась возможность:
- пополнить вклад в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилья. При этом в течение трех лет необходимо оформить жилищный займ;
- приобретать земельный участок для строительства индивидуального дома или строить индивидуальный жилой дом на своем земельном участке.
При этом нельзя передавать вклад о жилищных строительных сбережениях в качестве залога.
Напомним, ЕНПФ увеличил пороги минимальной достаточности для досрочного изъятия пенсионных накоплений на 2022 год.
Для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.
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