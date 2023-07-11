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    Подпись главы Нацбанка вновь будет отображаться на тенге

    11 Июля 2023, 13:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На национальной валюте вновь будет отображаться подпись председателя Национального банка. Соответствующие поправки вносятся в указ Президента «Об утверждении Концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге». Отметим, что документ находится на обсуждении на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отмечается, что проект указа Президента РК разработан в целях совершенствования Концепции дизайна казахстанской национальной валюты. Проектом Указа предлагается внесение изменений в Концепцию дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге.

    Дополнительными элементами дизайна банкнот являются:

    1) серийный номер и год утверждения дизайна;

    2) подпись Председателя Национального Банка Республики Казахстан, при котором утвержден дизайн банкнот;

    3) надпись, предупреждающая об ответственности за подделку банкнот.

    Дополнительным элементом дизайна монет является год чеканки.

    В частности, вновь на казахстанском тенге будет отображаться подпись Председателя Национального Банка Республики Казахстан. Кроме того, предлагается дизайн банкнот также дополнить новым элементом в виде предупреждения об ответственности за фальсификацию денег.

    Нововведения вводятся с целью усиления функции по обеспечению центральным банком государства гарантии подлинности выпускаемых банкнот, а также дополнительной защиты банкнот от подделки. Данная практика используется в ряде стран, в частности, в Европейском союзе, а также Англии, США и Сингапуре.

    Отмечается, что принятие проекта Указа не повлечет негативных социально-экономических и политико-правовых последствий, а также не повлечет расходов из республиканского бюджета.

    Документ будет на публичном обсуждении до 24 июля.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Нацбанк Казахстана Экономика Тенге
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