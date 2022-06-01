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    Подозреваются в терроризме 12 погибших при нападении на резиденцию в Алматы

    1 Июня 2022, 18:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По городу Алматы преступниками уничтожено 587 камер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «12 человек, погибшие при нападении на здание резиденции, признаны подозреваемыми в совершении актов терроризма», - сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

    Преступники целенаправленно совершали ограбления оружейных магазинов и с помощью похищенного оружия уничтожали камеры видеонаблюдения. По городу Алматы уничтожено 587 камер, из них 283 - Центра оперативного управления и 304 - комплекса «Сергек».

    Вместе с тем, выведены из строя коммутационные шкафы с оптическими линиями связи.

    Отдельные группы в количестве до 1 тыс. человек, чтобы посеять панику, страх среди населения, захватывали здания акимата, резиденции Президента, как символы государственной власти и центр оперативного управления жизнедеятельностью города.

    «Для блокировки обеспечения общественной безопасности и правопорядка преступниками совершены нападения на здания органов полиции. Целью нападения было завладение арсеналом с оружием, боеприпасами и защитным снаряжением», - добавил Елдос Килымжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Борьба с преступностью Происшествия Генпрокуратура МВД РК Алматинская трагедия
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