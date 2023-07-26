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    Подозревается в посеве и хранении наркотиков житель Туркестанской области

    26 Июля 2023, 15:10

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Тулькубасский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что один из местных жителей выращивает наркопосев и хранит наркотические вещества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен местный житель, проведен обыск по месту его жительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    Во дворе дома подозреваемого полицейские изъяли, согласно проведенной экспертизе, 79 кустов конопли и 500 гр. марихуаны.

    Данный факт зарегистрирован по ч. 2 ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, аналогами без цели сбыта» и ч. 2 ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

    В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Туркестанская область МВД РК Криминал
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