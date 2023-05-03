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    Подозреваемый в убийстве пяти человек стрелок арестован после звонка в ФБР

    3 Мая 2023, 14:37

    ХЬЮСТОН. КАЗИНФОРМ - Полиция арестовала подозреваемого в убийстве пяти человек под Хьюстоном и передаст обещанное вознаграждение сообщившему информацию о нем ФБР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Мужчина, подозреваемый в убийстве пяти своих соседей в перестрелке под Хьюстоном в пятницу, арестован. Франциско Оропеса, 38 лет, был задержан в городе Кат-энд-Шот, штат Техас. По словам шерифа, его обнаружили в доме спрятавшимся «под каким-то бельем».

    Полиция считает, что Оропеса убил соседей после спора: они были недовольны тем, что он тренировался в стрельбе из полуавтоматической винтовки AR-15 в своем дворе.

    Все жертвы были из Гондураса, среди них - девятилетний ребенок. МИД латиноамериканской страны уже сообщило об их идентификации.

    Подозреваемый был арестован после того, как в ФБР поступило сообщение на «горячую линию». Представители ведомства накануне вечером поблагодарили звонившего «за храбрость» на пресс-конференции и подтвердили, что арест был произведен через час после получения сообщения.

    Власти передадут позвонившему обещанное вознаграждение в размере 80 тысяч долларов за информацию, которая помогла арестовать злоумышленника.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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