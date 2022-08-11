Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Уральске просил суд не арестовывать его

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В специализированном следственном суде рассмотрено ходатайство следователя департамента полиции ЗКО об избрании меры пресечения в отношении 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды, которые подозреваются в убийстве бизнесмена в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Из материалов дела следует, что 6 августа подозреваемые, находясь в здании караоке-ресторана «Рахат Лукум», встретились с владельцем заведения Еркином Мухангалиевым. Между ними возник конфликт и Кожантаев достал свой складной нож и нанес ему не менее трех ударов в жизненно важные органы в область шеи и грудной клетки. В этот момент стоящий в непосредственной близости Амангельды достал из барсетки нож. Угрожая им, он преградил путь администратору заведения.

«Мухангалиев, спасая свою жизнь, попытался выпрыгнуть в открытое окно. В это время Кожантаев нанес ему еще несколько ударов в поясничную область. Далее раненый Мухангалиев побежал на парковку напротив центрального стадиона. Подозреваемые догнали его, Амангельды повалил его на землю и несколько раз нанес ему удары ногой по туловищу. В этот момент подбежал Кожантаев и попросил у него нож. Амангельды передал ему нож и тот нанес ему еще не менее шести ударов. От полученных травм Мухангалиев скончался на месте происшествия. Кожантаев и Амангельды скрылись с места преступления», - зачитала прокурор Тажгалиева.

По заключению эксперта, причиной смерти Мухангалиева стали колото-резаные раны шеи, грудной клетки, поясничной области, повреждение левой сонной артерии, правой почки и переломы лобных костей.

«Учитывая, что Кожантаев и Амангельды не имеют постоянного источника дохода, совершили особо тяжкое преступление, после совершения которого скрывались от органов уголовного преследования, имеется достаточное основание, что они могут скрыться и могут воспрепятствовать объективному расследованию, оказывать давление на потерпевших и свидетелей. Прошу суд удовлетворить ходатайство следователя департамента полиции и санкционировать арест Кожантаева и Амангельды на два месяца», - зачитала государственный обвинитель.

Сам Руслан Кожантаев не согласился с доводами следствия. Он заявил, что у него есть две жены (одна из которых находится на последнем месяце беременности), дети и дом. Мужчина попросил суд не арестовывать его на два месяца.

Турлан Амангельды сообщил суду, что Руслан Кожантаев оказывал на него давление и он был вынужден в тот день находиться вместе с ним. К слову, оба обвиняемых ранее не были судимы.

Санкцией судьи Исмаиловой Руслан Кожантаев и Турлан Амангельды арестованы на два месяца. Другими словами, во время следствия обвиняемые будут находиться под стражей.

Жестокое убийство бизнесмена Еркина Мухангалиева произошло вечером 6 августа. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени П. Атояна. Личности подозреваемых были установлены сразу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление - бизнесмен и еще двое мужчин сидят за столиком кафе. Между ними возникает ссора, один из мужчин ударяет Еркина Мухангалиева ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили его уже на улице.

Фото: Медета Медресова

