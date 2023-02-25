Подозреваемый в самоуправстве участник ОПГ задержан в Туркестанской области – МВД

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Казахстан сообщила о задержании участника организованной преступной группы, подозреваемого в самоуправстве, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы МВД РК, потерпевшая сообщила, что неизвестные избили ее сына и, угрожая оружием, самовольно забрали лошадь стоимостью 3 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны три жителя Тулькубасского района. Один из них оказался участником организованной преступной группы.

Изъятый в качестве вещественного доказательства скот возвращен законному владельцу.

По данному факту проводится досудебное расследование по части третьей статьи 389 УК РК.



