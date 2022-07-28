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    Подозреваемый в распространении дезинформации о теракте задержан в Жамбылской области

    28 Июля 2022, 12:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в распространении дезинформации о готовящемся теракте в санатории задержан в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу департамента полиции региона.

    26 июля 2022 года около 15:00 в Центр оперативного управления отдела полиции города Тараза неизвестное лицо сообщило о том, что «33-летняя гражданка направляется в санаторий «Мерке» с взрывчатыми веществами в сумке».

    В ходе осмотра территории сотрудниками отдела районной полиции, оперативно прибывшими на место происшествия, никаких взрывчатых веществ и подозрительной гражданки не выявлено. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Меркенского РОП и районного отдела КНБ задержан 41-летний житель города Тараз, который сообщил заведомо ложную информацию о теракте.

    Подозреваемый полностью признал вину и водворен в ИВС.

    В настоящее время по факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

    Фото: instagram.com/zhambyl_police

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область МВД РК
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