Подозреваемый в производстве наркотиков задержан в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области задержан подозреваемый в производстве наркотиков, находившийся в розыске. Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В конце июня сотрудниками полиции ликвидирована нарколаборатория в селе Азат Алматинской области. Преступник арендовал дом для производства синтетических наркотиков. Чтобы избежать нежданных гостей, он установил скрытые видеокамеры с возможностью наблюдения через сотовый телефон», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

Возвращаясь в очередной раз на место преступления, парень заподозрил, что попал под наблюдение полиции, и скрылся, оставив готовые наркотики, химикаты и оборудование.

«Всего на месте преступления было изъято более 75 граммов готового синтетического наркотика «скорость», а также более 4,5 кг прекурсоров, используемых для синтеза психоактивных веществ. Собранные на месте преступления доказательства, показания хозяйки дома и соседей позволили установить личность преступника», - отметила представитель МВД.

Был установлен круг общения подозреваемого, другие его данные, определены места, в которых он чаще всего бывал.

Кроме закрепления доказательств, длительное наблюдение имело еще одну цель. Оперативники должны были установить: не организовал ли он еще одно производство наркотиков.

«Получив исчерпывающие доказательства и поняв, что подозреваемый планирует скрыться из страны, он был задержан в поселке Аймен Енбекшиказахского района. В ходе обыска у задержанного было изъято еще примерно 10 граммов мефедрона. Всего полицией с начала года уже ликвидировано 23 нарколаборатории. Для сравнения, в прошлом году было установлено всего 13 подпольных наркопроизводств», - добавила Ш. Турлыбек.