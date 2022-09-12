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    Подозреваемый в производстве наркотиков задержан в Алматинской области

    12 Сентября 2022, 12:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области задержан подозреваемый в производстве наркотиков, находившийся в розыске. Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В конце июня сотрудниками полиции ликвидирована нарколаборатория в селе Азат Алматинской области. Преступник арендовал дом для производства синтетических наркотиков. Чтобы избежать нежданных гостей, он установил скрытые видеокамеры с возможностью наблюдения через сотовый телефон», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    Возвращаясь в очередной раз на место преступления, парень заподозрил, что попал под наблюдение полиции, и скрылся, оставив готовые наркотики, химикаты и оборудование.

    «Всего на месте преступления было изъято более 75 граммов готового синтетического наркотика «скорость», а также более 4,5 кг прекурсоров, используемых для синтеза психоактивных веществ. Собранные на месте преступления доказательства, показания хозяйки дома и соседей позволили установить личность преступника», - отметила представитель МВД.

    Был установлен круг общения подозреваемого, другие его данные, определены места, в которых он чаще всего бывал.

    Кроме закрепления доказательств, длительное наблюдение имело еще одну цель. Оперативники должны были установить: не организовал ли он еще одно производство наркотиков.

    «Получив исчерпывающие доказательства и поняв, что подозреваемый планирует скрыться из страны, он был задержан в поселке Аймен Енбекшиказахского района. В ходе обыска у задержанного было изъято еще примерно 10 граммов мефедрона. Всего полицией с начала года уже ликвидировано 23 нарколаборатории. Для сравнения, в прошлом году было установлено всего 13 подпольных наркопроизводств», - добавила Ш. Турлыбек.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Алматинская область МВД РК Борьба с наркотиками
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