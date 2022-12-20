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    Подозреваемый в наезде на пешехода водитель задержан в Атырау

    20 Декабря 2022, 12:22

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауские полицейские задержали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «19 декабря около 21:50 на ул. Ауэзова был сбит пешеход 1974 г.р. В результате полученных телесных повреждений он погиб на месте ДТП. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Марка и государственный номер транспортного средства были неизвестны. Сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Атырау в ходе проведения розыскных мероприятий выявили транспортное средство «Mercedes Benz» среди гаражей, расположенных на улице Стаханова. Установлено, что водитель 1988 года рождения управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

    По данному факту городским отделом полиции № 1 УП города Атырау возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 345 и статье 347 Уголовного кодекса РК. Следственной группой проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ДП области.

    Подозреваемый арестован.


    Фото: ДП Атырауской области

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия Атырау
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