Подозреваемый в наезде на пешехода водитель задержан в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауские полицейские задержали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«19 декабря около 21:50 на ул. Ауэзова был сбит пешеход 1974 г.р. В результате полученных телесных повреждений он погиб на месте ДТП. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Марка и государственный номер транспортного средства были неизвестны. Сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Атырау в ходе проведения розыскных мероприятий выявили транспортное средство «Mercedes Benz» среди гаражей, расположенных на улице Стаханова. Установлено, что водитель 1988 года рождения управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту городским отделом полиции № 1 УП города Атырау возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 345 и статье 347 Уголовного кодекса РК. Следственной группой проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ДП области.

Подозреваемый арестован.





Фото: ДП Атырауской области