Подозреваемый в мошенничестве Айдос Шарипов экстрадирован из Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел из Германии экстрадирован гражданин Республики Казахстан Шарипов Айдос Канатович, 16.09.1989 г.р. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы Генпрокуратуры.

Шарипов подозревается в том, что, работая индивидуальным предпринимателем под предлогом трудоустройства в странах Евросоюза (Литва, Норвегия, Германия, Дания, Финляндия) , причинил крупный ущерб гражданам Казахстана .

Сумма ущерба от его преступной деятельности более 60 пострадавшим составляет 34 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования, в связи с чем, он был объявлен в международный розыск.

Шарипов А.К. водворен в следственный изолятор г. Нур-Султана.



