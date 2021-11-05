Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Подозреваемый в мошенничестве Айдос Шарипов экстрадирован из Германии

    5 Ноября 2021, 08:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел из Германии экстрадирован гражданин Республики Казахстан Шарипов Айдос Канатович, 16.09.1989 г.р. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы Генпрокуратуры.

    Шарипов подозревается в том, что, работая индивидуальным предпринимателем под предлогом трудоустройства в странах Евросоюза (Литва, Норвегия, Германия, Дания, Финляндия) , причинил крупный ущерб гражданам Казахстана .

    Сумма ущерба от его преступной деятельности более 60 пострадавшим составляет 34 млн тенге.

    После совершения преступления подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования, в связи с чем, он был объявлен в международный розыск.

    Шарипов А.К. водворен в следственный изолятор г. Нур-Султана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Генпрокуратура Евросоюз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 170 земельных участков на 10 млрд тенге изъяли в ходе проверки в Алматы
    Земельные участки природного парка «Медеу» отчуждались в пользу третьих лиц
    Отсутствие должного контроля градостроительства в Алматы отмечает Генпрокуратура
    Связанные с делом Кайрата Сатыбалды украшения на десятки миллионов долларов вернули в Казахстан
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров