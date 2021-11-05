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Подозреваемый в мошенничестве Айдос Шарипов экстрадирован из Германии

5 Ноября 2021 08:39
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Подозреваемый в мошенничестве Айдос Шарипов экстрадирован из Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел из Германии экстрадирован гражданин Республики Казахстан Шарипов Айдос Канатович, 16.09.1989 г.р. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы Генпрокуратуры.

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Шарипов подозревается в том, что, работая индивидуальным предпринимателем под предлогом трудоустройства в странах Евросоюза (Литва, Норвегия, Германия, Дания, Финляндия) , причинил крупный ущерб гражданам Казахстана .

Сумма ущерба от его преступной деятельности более 60 пострадавшим составляет 34 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования, в связи с чем, он был объявлен в международный розыск.

Шарипов А.К. водворен в следственный изолятор г. Нур-Султана.



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#Генпрокуратура   #Евросоюз  
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