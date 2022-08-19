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    Подозреваемый в краже денег из магазина детской одежды задержан в Таразе

    19 Августа 2022 18:02

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Мужчина ограбил магазин детской одежды в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы управления полиции города.

    По данным полиции, ранее житель Тараза обратился в управление с заявлением о краже денег в размере 100.000 тенге неизвестным лицом из кассы магазина одежды для детей, расположенного в одном из микрорайонов,

    В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий выявлен 33-летний житель областного центра. Подозреваемый скрывался в квартире в одном из микрорайонов Алматы.

    По словам задержанного, ему срочно понадобились деньги, поэтому он украл их из кассы магазина. Камеры видеонаблюдения в магазине мужчина не заметил.

    Подозреваемый полностью признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания.

    По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 188 УК РК (Кража).


    Автор:

    Галина Скрипник

    #Жамбылская область #Тараз
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