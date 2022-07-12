Подозреваемый в коррупции Болат Алтынбеков задержан в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Задержан разыскиваемый, подозреваемый в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

Агентством по противодействию коррупции особое внимание уделяется розыску лиц, скрывшихся от органа уголовного преследования. Большинство из них принимают меры чтобы стать недосягаемыми для казахстанского правосудия и скрываются за пределами страны.

Столичным департаментом Антикоррупционной службы с 2010 года осуществлялся международный розыск Болата Алтынбекова, подозреваемого в совершении коррупционного преступления.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества правоохранительными органами Российской Федерации совместно с Антикоррупционной службой и Интерполом МВД Республики Казахстан Алтынбеков задержан в городе Москве и заключен под стражу. Чтобы скрыться от следственных органов он изменил свою фамилию с «Алтынбеков» на «Алшер».

Инициирована процедура его экстрадиции в Республику Казахстан.



