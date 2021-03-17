ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в гибели пяти человек от отравления угарным газом задержан в Туркестане, сообщает Polisia.kz.

В производстве Следственного управления ДП Туркестанской области находятся материалы досудебного расследования по факту гибели пяти человек от отравления угарным газом в одном из домов Туркестана. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 292 ч.3 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности». Полицейскими проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий, в том числе назначены экспертизы и опрошены свидетели.

«Гибель семьи из пяти человек вызвала большой резонанс в нашей области. Следственным управлением ДП Туркестанской области продолжается досудебное расследование по данному факту по статье 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан один из подозреваемых, житель города Туркестана. Это директор фирмы по установке газового оборудования. Следователями следственным путем доказана причастность мужчины к данной трагедии. Мы не исключаем, что круг подозреваемых может возрасти. Следствие продолжается», – отметил начальник СУ ДП Туркестанской области Нурмахан Жалгасов.

Напомним, в конце февраля в одном из частных домов города Туркестана погибли пять человек – женщина и четверо ее детей. Причиной смерти стало отравление угарным газом. Ход расследования под личный контроль взял аким Туркестанской области.