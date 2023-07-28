Подозреваемых в вымогательстве задержали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с сотрудниками ДКНБ, при координации прокуратуры Павлодарской области, задержали подозреваемых в вымогательстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился местный житель, сообщив, что у него на протяжении нескольких месяцев путем угроз и применения насилия вымогают денежные средства.

Как установлено сотрудниками полиции, трое жителей Аксу, используя свое физическое превосходство, завладели100 тысячами тенге. Также установлено, что один из подозреваемых находится под следствием за совершение аналогичного преступления.

«В ходе обыска по месту проживания у подозреваемых изъяты ножи кустарного производства, мобильные телефоны, а также иные вещественные доказательства. По факту проводится досудебное расследование по статье 194 УК Республики Казахстан «Совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору или же неоднократно», – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание от 3 до 7 лет.