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    Подозреваемых в совершении теракта разыскивают в Израиле

    6 Мая 2022, 21:21

    ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Израильские силы безопасности начали масштабные поиски двух палестинцев, подозреваемых в убийстве трех человек в результате совершенного накануне теракта в пригороде израильской столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    В четверг вечером в небольшом городе Элад в пригороде Тель-Авива двое мужчин, предположительно палестинцев, совершили нападение на прохожих израильтян, в результате чего трое из них погибли, еще двое получили тяжелые ранения.

    Нападение произошло в день независимости Израиля и стало одним из последних инцидентов в недавнем всплеске напряжения палестино-израильского конфликта.

    По словам очевидцев и спасателей, нападавшие использовали топоры. По данным медиков, еще четыре человека получили серьезные ранения.

    У одного из нападавших был крупный предмет, который мог быть топором или ножом, у другого - огнестрельное оружие, сообщают израильские СМИ со ссылкой на сведения очевидцев.

    Местные власти заявили, что мужчины совершили нападения в двух разных местах. По телевидению мэр Элада призвал жителей оставаться дома, пока силы безопасности продолжают действовать.

    «Мы возьмем в свои руки террористов и их поддерживающее окружение, и они заплатят за это», — заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет после теракта.

    Полиция опознала нападавших как двух палестинцев из района Дженин на Западном берегу реки Иордан и заявила, что они, вероятно, скрылись с места происшествия на машине. Полиция установила блокпосты, задействовала вертолет и обратилась к общественности за помощью в поиске подозреваемых.

    Министр обороны Израиля Бени Ганц продлил до воскресенья закрытие Западного берега и сектора Газа, введенное в преддверии национального праздника, чтобы предотвратить въезд палестинцев в Израиль.

    Нападение осудил и президент Палестины Махмуд Аббас.

    «Убийство палестинских и израильских мирных жителей приведет только к еще большему ухудшению ситуации», - приводит слова палестинского лидера официальное информационное агентство WAFA.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении осудил «ужасающее нападение, направленное против невинных мужчин и женщин».

    С марта череда нападений в Израиле и на Западном берегу со стороны палестинцев и представителей израильского арабского меньшинства привела к гибели 18 человек, в том числе трех полицейских и охранника.

    Израиль ответил рейдами и арестами в палестинских городах и деревнях, которые часто вызывали столкновения и увели число палестинцев, убитых израильскими силами с начала года, по меньшей мере, до 40 человек.

    Палестинская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, высоко оценила нападение в Эладе, но не взяла на себя ответственность за инцидент. В заявлении группировки сообщается, что нападение стало ответом на действия Израиля в районе мечети «Аль-Акса» в Иерусалиме, которое является третьей по значимости святыней в исламе.

    За последний месяц между палестинцами и израильской полицией неоднократно происходили столкновения в этом храмовом комплексе, одном из самых важных мест в израильско-палестинском конфликте.

    Фото: Reuters

    Автор:

    Арсен Утешев

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