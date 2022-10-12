Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Подозреваемых в краже стройматериалов на 43 млн тенге задержали в ходе спецоперации в Астане

    12 Октября 2022, 16:36

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Акмолинской области раскрыли кражу строительных материалов на 43 миллиона тенге в дежурные сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Злоумышленники тщательно планировали преступление, заранее изучив расположение камер внешнего видеонаблюдения на территории предприятия и арендовав два грузовых автомобиля.

    Заявление директора предприятия, расположенного в поселке Жибек Жолы Аршалынского района, поступило в местный отдел полиции 11 октября. По словам руководителя ТОО, в ночное время неизвестные лица, вырезав профлист, которым была огорожена территория, проникли на предприятие и вывезли со склада строительные материалы. Ущерб, причиненный злоумышленниками, предприниматель оценил в 43 миллиона тенге.

    Факт краж полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по части четвертой статьи 188 части УК РК «Кража».

    При осмотре места происшествия правоохранители установили, что преступление было тщательно спланировано: автомашины, на которых передвигались похитители, не зафиксировала ни одна камера видеонаблюдения, расположенная на территории ТОО.

    Используя современные технические средства и возможности процессов цифровизации, сотрудниками криминальной полиции был проведен мониторинг камер «Сергек», установленных вокруг Астаны. Большую помощь акмолинским полицейским оказали коллеги из столицы, которые представили необходимые записи. В результате мониторинга оперативники зафиксировали автомашины Газель, на которых предположительно передвигались злоумышленники.

    В тот же день в результате проведенной спецоперации в Астане полицейские задержали двоих подозреваемых, один из которых 35-летний житель столицы, уже имеющий судимость, второй – 32-летний житель села Жибек Жолы.

    При проведении дальнейших следственных мероприятий похищенные строительные материалы были обнаружены и изъяты.

    В настоящее время фигуранты водворены в изолятор временного содержания.


    Фото:polisia.kz



    Астана Акмолинская область Борьба с преступностью Происшествия Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    Похороны погибших шахтеров прошли сегодня в Шахтинске
    Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    Один человек погиб из-за обрыва троса лифта в Петропавловске
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров