Подозреваемых в краже стройматериалов на 43 млн тенге задержали в ходе спецоперации в Астане

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Акмолинской области раскрыли кражу строительных материалов на 43 миллиона тенге в дежурные сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленники тщательно планировали преступление, заранее изучив расположение камер внешнего видеонаблюдения на территории предприятия и арендовав два грузовых автомобиля.

Заявление директора предприятия, расположенного в поселке Жибек Жолы Аршалынского района, поступило в местный отдел полиции 11 октября. По словам руководителя ТОО, в ночное время неизвестные лица, вырезав профлист, которым была огорожена территория, проникли на предприятие и вывезли со склада строительные материалы. Ущерб, причиненный злоумышленниками, предприниматель оценил в 43 миллиона тенге.

Факт краж полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по части четвертой статьи 188 части УК РК «Кража».

При осмотре места происшествия правоохранители установили, что преступление было тщательно спланировано: автомашины, на которых передвигались похитители, не зафиксировала ни одна камера видеонаблюдения, расположенная на территории ТОО.

Используя современные технические средства и возможности процессов цифровизации, сотрудниками криминальной полиции был проведен мониторинг камер «Сергек», установленных вокруг Астаны. Большую помощь акмолинским полицейским оказали коллеги из столицы, которые представили необходимые записи. В результате мониторинга оперативники зафиксировали автомашины Газель, на которых предположительно передвигались злоумышленники.

В тот же день в результате проведенной спецоперации в Астане полицейские задержали двоих подозреваемых, один из которых 35-летний житель столицы, уже имеющий судимость, второй – 32-летний житель села Жибек Жолы.

При проведении дальнейших следственных мероприятий похищенные строительные материалы были обнаружены и изъяты.

В настоящее время фигуранты водворены в изолятор временного содержания.





Фото:polisia.kz







