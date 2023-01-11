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    Подозреваемых в 11 квартирных кражах задержали туркестанские полицейские

    11 Января 2023, 15:30

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФРОРМ – Сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали двух подозреваемых в серии квартирных краж, совершенных на территории города Кентау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На счету домушников оказалось 11 фактов квартирных краж.

    Так, в ОП города Кентау обратилась местная жительница с заявлением о том, что у нее из дома неизвестные похитили золотые изделия на сумму около 6,5 млн тенге. Другая потерпевшая сообщила, что злоумышленники украли деньги и золотые изделия на сумму свыше 1,7 млн тенге. С аналогичными заявлениями в отдел полиции обратились еще несколько местных жителей.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали двух подозреваемых. Ими оказались жители города Кентау, ранее неоднократно судимые. Одного из них полицейские задержали в Кентау, а другого на съемной квартире в Шымкенте. На сегодня оба подозреваемых взяты под стражу.

    Следствием установлено, что подозреваемые проникали в квартиры горожан и похищали деньги и золотые изделия. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 13 млн тенге. Изъята часть похищенного имущества и другие вещественные доказательства.

    В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». Полицейскими выясняется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.

    Фото: polisia.kz
    Туркестанская область Борьба с преступностью Происшествия
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