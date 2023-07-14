Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Подозреваемую в убийстве 7-летней девочки задержали на 2 месяца в Алматы

    14 Июля 2023, 18:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло жестокое убийство семилетней девочки. Подозреваемая задержана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Активисты фонда «НеМолчиKZ» в Instagram сообщили, что девочка убита мачехой из-за того, что ребенок испачкал ванную комнату, не успев добежать до туалета.

    «У девочки страшные травмы, как говорят близкие сломаны кости ног и рук, пробита голова, она вся фиолетовая лежала в гробу, синяки было видно даже через грим, умерла, пережив страшную боль и страдания», - говорится в посте.

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту управлением полиции Бостандыкского района расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

    «Подозреваемая, гражданка Т., 1976 года рождения, задержана и взята под стражу. Расследование продолжается», - проинформировали в ДП Алматы.

    «Постановлением Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 14 июля 2023 года ходатайство органа досудебного расследования по обвинению в совершении тяжкого преступления в отношении подозреваемой Т. удовлетворено и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Дети полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Число госпитализированных при пожаре в Алматы выросло до 37 человек
    В Алматы определили победителей детско-молодежного кинофестиваля «Мечтатель»
    В Алматы завершился международный турнир по футболу среди детских и юношеских команд
    Премьер-Министры Казахстана и Грузии встретились в Алматы
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Кто виновен в заражении ВИЧ в алматинской больнице