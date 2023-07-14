Подозреваемую в убийстве 7-летней девочки задержали на 2 месяца в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло жестокое убийство семилетней девочки. Подозреваемая задержана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Активисты фонда «НеМолчиKZ» в Instagram сообщили, что девочка убита мачехой из-за того, что ребенок испачкал ванную комнату, не успев добежать до туалета.

«У девочки страшные травмы, как говорят близкие сломаны кости ног и рук, пробита голова, она вся фиолетовая лежала в гробу, синяки было видно даже через грим, умерла, пережив страшную боль и страдания», - говорится в посте.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту управлением полиции Бостандыкского района расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

«Подозреваемая, гражданка Т., 1976 года рождения, задержана и взята под стражу. Расследование продолжается», - проинформировали в ДП Алматы.

«Постановлением Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 14 июля 2023 года ходатайство органа досудебного расследования по обвинению в совершении тяжкого преступления в отношении подозреваемой Т. удовлетворено и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.