Подозреваемую в наркоторговле экстрадировали из Турции в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством юстиции Турецкой Республики удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры РК о выдаче подозреваемой в незаконном хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

В ходе расследования дела подозреваемая скрылась от органа уголовного преследования и была объявлена в международный розыск.

«Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан подозреваемая экстрадирована в Страну для привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время она водворена в следственный изолятор Астаны. За совершение вышеуказанного преступления ей грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - уточнили в ведомстве.