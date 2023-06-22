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    Подозреваемую в наркоторговле экстрадировали из Турции в Казахстан

    22 Июня 2023, 09:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством юстиции Турецкой Республики удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры РК о выдаче подозреваемой в незаконном хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    В ходе расследования дела подозреваемая скрылась от органа уголовного преследования и была объявлена в международный розыск.

    «Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан подозреваемая экстрадирована в Страну для привлечения к уголовной ответственности.

    В настоящее время она водворена в следственный изолятор Астаны. За совершение вышеуказанного преступления ей грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - уточнили в ведомстве.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Турция Видео Борьба с наркотиками
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