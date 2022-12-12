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    Подозреваемую в мошенничестве с благотворительностью задержали в Акмолинской области

    12 Декабря 2022, 01:06

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 22-летняя жительница Щучинска зарабатывала деньги на чужом горе: девушка открыла страницу в Instagram по сбору средств на лечение больного ребенка. Вот только ребенок оказался вовсе не ее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, преступление по заявлению 35-летней жительницы города Алматы было раскрыто сотрудниками управления криминальной полиции.

    «По показаниям заявительницы, к ней, как к известному блогеру, обратилась жительница Акмолинской области с просьбой разместить объявление. Женщина пояснила блогеру, что нуждается в финансовых средствах для лечения ребенка и предоставила номер банковской карты. После публикации объявления в социальной сети и поступления денежных средств стало известно, что женщина предоставила о себе недостоверную информацию и не имеет детей», - сообщили в ведомстве.

    Полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 22-летняя жительница города Щучинска.

    Досудебное расследование по ч.3 ст. 190 УК РК «Мошенничество» завершено, уголовное дело направлено в суд.

    «Чтобы не попасться на уловки мошенников и не отдать свои средства злоумышленникам, необходимо убедиться в реальности объявления и получить максимум информации о том, кому вы собираетесь перевести средства. Нужно помнить, что одним из видов мошенничества по незаконному получению денежных средств в Интернете является организация сбора средств для тех, кто в такой помощи не нуждается», - добавили в полиции.

    Между тем, сами волонтеры отмечают, что после подобных случаев вера в реальные сборы у людей пропадает.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Общество
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