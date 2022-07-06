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    Подозреваемому в стрельбе на параде в Чикаго грозит пожизненное заключение

    6 Июля 2022, 10:50

    ЧИКАГО. КАЗИНФОРМ – 21-летнему подозреваемому в массовой стрельбе на параде 4 июля в Хайленд-Парке штата Иллинойс были предъявлены обвинения по 7 пунктам обвинения в убийстве первой степени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

    По данным полиции, 7 человек были убиты и по меньшей мере 38 получили ранения, когда подозреваемый Роберт Кримо III открыл огонь по участникам марша и прохожим. Седьмая жертва скончалась во вторник от травм, полученных в результате огнестрельных ранений.

    По данным полиции, массовое убийство планировалось в течение нескольких недель. Стрелком была выбрана крыша предприятия, куда он попал по пожарной лестнице. В преступлении использовалась автоматическая винтовка AR-15, из которой он осуществил более 70 выстрелов. Оружие Кримо купил легально в штате Иллинойс. Установлено, что за последний год он приобрел в общей сложности пять пистолетов и две винтовки. Молодой мужчина был одет в женскую одежду, чтобы спрятать свои татуировки на лице и скрыться в толпе прохожих после стрельбы.

    В случае признания виновным Роберту Кримо III грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

    Прокурор штата Эрик Райнхарт сообщил, что ожидается рассмотрение еще десятка заявлений от пострадавших. Власти будут добиваться максимального наказания для преступника в соответствии с правосудием.

    Фото: abcnews.go.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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