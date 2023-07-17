Подозреваемому в обезглавливании женщины в Алматы продлили арест

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемому в убийстве женщины, чье тело было найдено обезглавленным в парке по улице Шолохова в Алматы, продлили срок ареста до августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 12 июля постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении И. до 4 августа 2023 года», - проинформировали в пресс-службе горсуда.

12 апреля на пульт 102 поступило сообщение об обнаружении на улице Шолохова трупа женщины. Женщина оказалась обезглавленной. Спустя некоторое время голова женщины была обнаружена в одной из торговых точек неподалеку.

24 апреля стало известно о задержании подозреваемого в убийстве женщины. С санкции суда гражданин И. 1962 года рождения был арестован. Установлено, что он был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление совершил в ходе ссоры.