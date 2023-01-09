Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.84 eur/kzt 496.2

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-20-22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Подозреваемого в вымогательстве у предпринимателя 50 млн тенге блогера Токбергена Абиева задержал Антикор

    9 Января 2023, 16:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность блогера Токбергена Абиева, подозреваемого в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере у предпринимателя под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений и за удаление несоответствующих действительности видеопубликаций на своем Ютуб-канале. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    14 декабря был Абиев задержан после получения 50 миллионов тенге, и с санкции суда взят под стражу сроком на 2 месяца.

    Помимо этого установлено, что Абиев, с целью введения в заблуждение работников госорганов и граждан, зарегистрировал частное юридическое лицо ТОО «Департамент по борьбе с коррупцией».

    Представляясь руководителем указанной организации, тем самым создавая образ представителя власти, Абиев требовал от предпринимателей и должностных лиц госорганов совершения действий в его личных интересах, а также предоставления информации и материалов в нарушение установленного законом порядка.

    Преследуя исключительно корыстные мотивы, Абиев за денежные вознаграждения выдавал физическим лицам служебные удостоверения работника своей организации, вводя их в заблуждение о якобы предоставляемом им статусе представителя власти. Однако деятельность Абиева никоим образом не связана с работой правоохранительных органов. Проверяется информация о причастности Абиева к другим аналогичным преступлениям. Обо всех подобных фактах незаконной деятельности Абиева просят обращаться в Антикоррупционную службу по номеру: 1424. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
    Коррупция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
    50 млн тенге вымогал бизнесмен у чиновника из Туркестанской области
    Суд в Китае приговорил к смертной казни чиновника за взятки на сумму $78 млн
    Популярное
    1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
    2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
    3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
    4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
    5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
    Новости партнеров