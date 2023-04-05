Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Подозреваемого в вымогательстве 2 млн тенге задержали в Акмолинской области

    5 Апреля 2023, 11:24

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в вымогательстве задержали полицейские в Бурабайском районе Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    В отдел полиции Бурабайского района обратился уроженец города Астаны с заявлением о вымогательстве. По его показаниям, житель столицы под угрозой распространения компрометирующих его честь и достоинство сведений вымогает 2 млн тенге.

    Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области и отдела криминальной полиции Бурабайского районного отдела полиции при передаче денежных средств потерпевшим установлено лицо, причастность к преступлению которого проверяется.

    Выясняются иные обстоятельства дела.

    Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 194 УК РК «Вымогательство».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полиция расследует факт избиения учениками одной из школ Семея сверстницы
    Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    Жителю Аксу могут запретить употреблять алкоголь
    Ложную информацию о митинге запустили в соцсетях двое жителей Туркестанской области
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров