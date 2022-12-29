Подозреваемого в вымогательстве 1,6 млн тенге задержали в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в вымогательстве 1,6 млн тенге задержали в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Жительница области обратилась с заявлением в полицию в отношении гражданина, который угрожал ей и требовал деньги. По словам потерпевшей, мужчина вымогал у нее 1,6 млн тенге.

Сотрудники криминальной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность 30-летнего подозреваемого. В ходе проведения обыска были изъяты денежные средства в сумме 200 тысяч тенге, подтверждающие его противоправные действия.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.1 ст.194 УК РК.



