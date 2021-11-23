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    Подозреваемого в убийстве задержали в ЗКО

    23 Ноября 2021, 10:11

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве сельчанина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В селе Акбулак Чингирлауского района в ходе распития спиртных напитков мужчина нанес телесные повреждения своему знакомому, от которых тот скончался, не приходя в сознание. Подозреваемый задержан по горячим следам.

    Установлено, что 10 ноября 32-летний подозреваемый распивал спиртное вместе с 34-летним сельчанином. Оба работали в одном из КХ района. Во время застолья между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый кухонным ножом нанес несколько ударов собутыльнику. По факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
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