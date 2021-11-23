Подозреваемого в убийстве задержали в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве сельчанина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В селе Акбулак Чингирлауского района в ходе распития спиртных напитков мужчина нанес телесные повреждения своему знакомому, от которых тот скончался, не приходя в сознание. Подозреваемый задержан по горячим следам.

Установлено, что 10 ноября 32-летний подозреваемый распивал спиртное вместе с 34-летним сельчанином. Оба работали в одном из КХ района. Во время застолья между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый кухонным ножом нанес несколько ударов собутыльнику. По факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».