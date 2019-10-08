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09:17
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Подозреваемого в убийстве в Алматинской области объявили в межгосударственный розыск
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области разыскивает подозреваемого в покушении на убийство, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Разыскивается Жаслан Исатайулы 1991 года рождения, уроженец Сарканского района. Мужчина объявлен в международный розыск по подозрению в покушении на убийство, имевшее место 15 сентября 2019 года в городе Саркане», - говорится в сообщении департамента полиции региона.
Отмечается также, что разыскиваемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления. Мера пресечения - «содержание под стражей».
«При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого лица просим незамедлительно сообщить в полицию. Контактные телефоны: 8 (7283) 92-15-30 или по телефону 102», - дополнили в полиции.
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