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    Подозреваемого в убийстве девушки взяли под стражу в Шымкенте

    2 Июля 2023, 17:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте полицейские взяли под стражу жителя Туркестанской области, подозреваемого в убийстве девушки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На пульт «102» Аль-Фарабийского РУП поступило сообщение, что на одной из съемных квартир обнаружен труп молодой женщины, с признаками насильственной смерти. Сразу на место происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа сотрудников районного управления полиции, криминалистов, следователей и оперативников ДП Шымкента. Прибыли и районные прокуроры. Дежурный эксперт установил, что потерпевшая, возможно, погибла в результате механической асфиксии. Данный факт зарегистрировали по ст. 99 УК РК «Убийство».

    Со слов знакомой хозяйки квартиры полицейские установили личность убитой. Ею оказалась 28-летняя девушка, прибывшая в мегаполис в поисках работы. Учитывая тяжесть совершенного преступления следователи и оперативники незамедлительно приступили к розыску подозреваемого и его задержанию. При изучении записей камер видеонаблюдения в поле зрения оперативных работников попал молодой человек, вероятно причастный к убийству. Им оказался житель Туркестанской области, 1994 г.р. Сразу же были разосланы ориентировки во все подразделения. В результате, сотрудники криминальной полиции Шымкента задержали подозреваемого в Жетысайском районе по месту жительства. Подозреваемый взят под стражу. В отношении него проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Следователям предстоит установить мотив совершенного преступления.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Борьба с преступностью МВД РК Шымкент
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