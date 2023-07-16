Подозреваемого в убийстве девочки в Туркестанской области задержали на два месяца

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Специализированный следственный суд Туркестана рассмотрел ходатайство следственного управления департамента полиции Туркестанской области о санкционировании меры пресечения в виде содержании под стражей в отношении подозреваемого в убийстве пятилетней девочки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Следственным органом подан материал о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого, который ранее был осужден за тяжкое преступление. Инкриминируемое правонарушение отнесено к категории особо тяжких преступлений. Оставаясь на свободе подозреваемый может воспрепятствовать объективному расследованию дела или его разбирательству в суде.

Постановлением от 15 июля 2023 года подозреваемому Г.С. была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», - говорится в материале дела.

Также в суде обнародовали некоторые детали трагедии.

«13 июля в 13:30 подозреваемый, возвращаясь в свой дом в состоянии алкогольного опьянения, увидел игравшего на дороге ребенка, 10.07.2018 года рождения. У него возник преступный умысел в целях удовлетворения своих сексуальных потребностей. Подозреваемый обманом заманил ребенка в свой дом, совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней и в целях сокрытия преступления умышленно нанес несколько ударов кухонным ножом в область груди и живота ребенка, тем самым совершив умышленное убийство. От полученных ран ребенок скончался на месте преступления», - сообщили в пресс-службе суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее Президент РК поручил тщательно разобраться в деле об убийстве девочки в Туркестанской области.