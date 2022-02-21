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    Подозреваемого в убийстве четырех человек задержали в Алматинской области

    21 Февраля 2022, 12:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех человек из охотничьего ружья в селе Масанчи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Алматинской области задержан, находившийся в международном розыске преступник, который 7 февраля 2020 года в селе Масанчи Кордайского района, в группе лиц, выстрелами из охотничьего ружья убил четырех человек. Охотничье ружье изъято», - сообщил заместитель начальника управления Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Даурен Козыбаков в ходе онлайн-брифинга.

    Еще один подозреваемый, находившийся в международном розыске как соучастник убийства несовершеннолетнего в 2017 году в Шымкенте с применением огнестрельного оружия на улице, задержан в Таразе.

    Также Д. Козыбаков рассказал о задержании шести жителей Алматы и Алматинской области. По данным МВД, они участвовали в массовых беспорядках и раздавали металлические арматуры, послужившие орудием преступлений против сотрудников и военнослужащих.

    Напомним, в Алматинской области из следственных изоляторов и изоляторов временного содержания освобождено 33 лица, среди них 8 несовершеннолетних отданы под присмотр родителей.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматинская область Борьба с преступностью Происшествия МВД РК Регионы Казахстана Криминал
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