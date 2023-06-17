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Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Июня 2023, 09:45
Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане Фото: кадр с видео.

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане задержали подозреваемого в торговле наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Задержание произвели у одного из торгово-развлекательных центров.

«У задержанного мужчины при личном обыске и по местожительству изъято два свертка с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. Кроме того, изъят пистолет неизвестной марки», - сообщил начальник УПЭ ДП области Жетысу Болат Болысбеков.

Задержанный водворен в ИВС. По факту начато расследование, предусмотренное ст. 297 УК РК. По изъятому веществу и оружию назначены соответствующие экспертизы.


Борьба с преступностью   Видео   Борьба с наркотиками   Жетысуская область  
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