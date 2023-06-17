Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане задержали подозреваемого в торговле наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Задержание произвели у одного из торгово-развлекательных центров.

«У задержанного мужчины при личном обыске и по местожительству изъято два свертка с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. Кроме того, изъят пистолет неизвестной марки», - сообщил начальник УПЭ ДП области Жетысу Болат Болысбеков.

Задержанный водворен в ИВС. По факту начато расследование, предусмотренное ст. 297 УК РК. По изъятому веществу и оружию назначены соответствующие экспертизы.