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    Подозреваемого в торговле героином задержали в Алматинской области

    27 Февраля 2023, 22:41

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в сбыте героина задержали полицейские Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    «23 февраля задержан подозреваемый за сбыт наркотических средств. Изъято вещество бежевого цвета со специфическим запахом. По результатам экспертизы, изъятое вещество оказалось героином, общим весом 414 гр. В УП Талгарского района зарегистрировано уголовное дело по ст. 297 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование», - сообщили в полиции.

    Стражи порядка также отметили, что 414 гр героина – это 1 242 одноразовых доз.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматинская область Видео Борьба с наркотиками
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