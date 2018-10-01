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Подозреваемого в терроризме казахстанца выслали из Греции
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Комитета национальной безопасности и Генеральной прокуратуры РК доставили из Афин в Астану Дастана Хайсина. Казахстанец находился в международном розыске с 2015 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
«2 октября из греческих Афин в Астану сотрудниками Комитета национальной безопасности и Генеральной прокуратуры РК доставлен уроженец Караганды Дастан Хайсин. Он с 2015 года находился в международном розыске за участие в террористической деятельности на территории Сирии», - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанию и последующей экстрадиции Хайсина предшествовала работа казахстанских спецслужб и органов прокуратуры с греческими партнерами при поддержке Посольства РК в Греции.
Дастан Хайсин водворен под стражу. Проводятся следственные мероприятия.
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