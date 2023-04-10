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    Подозреваемого в серии афер сельчанина задержали в Карагандинской области

    10 Апреля 2023, 10:51

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сельчанин, показывая в мобильнике фальшивые квитанции, вводил в заблуждение продавцов в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции Нуринского района поступило заявление 34-летнего жителя одного из поселков. Он сообщил, что является предпринимателем и имеет в собственности торговую точку. Перед самым закрытием в магазине объявился покупатель, который приобрел продукты питания на 11 тысяч тенге. При этом клиент расплатился через мобильное приложение одного из банков. В качестве доказательства он показал заявителю высветившуюся на телефоне квитанцию. Но, как выяснилось, она оказалась фальшивой – деньги на счет предпринимателя не поступили. Это выяснилось через несколько дней.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали афериста – 36-летнего сельчанина. Он дал признательные показания. Во время досудебного расследования по статье 190 УК РК «Мошенничество» полицейские установили причастность подозреваемого к пяти аналогичным преступлениям. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Мошенничество Борьба с коррупцией
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