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    Подозреваемого в разбойном нападении задержали полицейские Туркестанской области

    24 Апреля 2023, 10:42

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В марте в Келесский РОП поступило сообщение от местного жителя о том, что днем к нему в дом проник неизвестный. Он связал его супругу и угрожал ей расправой, а затем похитил 2 млн тенге и скрылся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Данный факт зарегистрировали по ст. 192 УК РК «Разбой».

    Полицейские задержали подозреваемого мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Кызылординской области. Он полностью признался в содеянном. В ходе дальнейшего розыска оперативники установили его подельника, жителя Келесского района.

    По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Все обстоятельства выясняются. Следствием устанавливается их причастность к совершению других преступлений.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область МВД РК
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