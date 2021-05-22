Подозреваемого в похищении человека и захвате имущества экстрадировали из Беларуси в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из Беларуси экстрадирован казахстанец, подозреваемый в организации разбойного нападения, похищении человека с применением оружия и хищении чужого имущества на сумму более 100 млн. тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

«Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Республики Казахстан из Беларуси экстрадирован Владимир Тургунов. Он подозревается в организации разбойного нападения, похищении человека с применением оружия и хищении чужого имущества на сумму более 100 млн. тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В настоящее время Тургунов В. водворен в изолятор временного содержания г. Нур-Султан», - сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.