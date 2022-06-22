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    Подозреваемого в организации поездки Акжаркын Турлыбай в Китай планируют экстрадировать в РК

    22 Июня 2022, 11:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВД РК ведет работу по экстрадиции в Казахстан подозреваемого в организации поездки Акжаркын Турлыбай в Китай в 2014 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «20 июня текущего года в Нигерии по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Республики Казахстан задержан Адиндо Нонсо Фортуне, находящийся в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. 259 ч.2 УК РК (незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ)», - сообщили в МВД РК.

    По информации ведомства, на данный момент необходимые материалы направлены в НЦБ Интерпола Нигерии с целью принятия дальнейшего процессуального решения о его содержании под стражей и дальнейшей экстрадиции в Казахстан.

    Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в организации поездки Акжаркын Турлыбай в Китай.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью США Китай
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