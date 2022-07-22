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    Подозреваемого в насильственных действиях в отношении подростка задержали в Экибастузе

    22 Июля 2022, 17:47

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Полиция задержала молодого мужчину по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Все произошло около экибастузского водоема, где девочка-подросток находилась со своими друзьями без сопровождения взрослых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В полицию​ города Экибастуз Павлодарской области поступило заявление от местной жительницы о насильственных действиях сексуального характера в отношении ее 14-летней дочери», - сообщили журналистам в департаменте полиции Павлодарской области.

    Все случилось возле водоема, где девочка-подросток находилась со своими друзьями без сопровождения взрослых. Подозреваемый - 28-летний​ житель города Экибастуз - задержан и водворен в изолятор временного содержания.

    «По данному факту проводится досудебное расследование по статье 121 («Насильственные действия сексуального характера» - Казинформ) ч. 3-1 п.1 УК РК» - отметили в ДП.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область МВД РК Экибастуз
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