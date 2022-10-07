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    Подозреваемого в квартирных кражах на 5 млн тенге задержали в Туркестанской области

    7 Октября 2022, 12:11

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в квартирных кражах на 5 миллионов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

    В Толебийский отдел полиции с заявлением обратился один из местных жителей. По словам потерпевшего, ночью в его дом проник неизвестный и похитил деньги и золотые изделия.

    В целях раскрытия кражи в отдел полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого местного жителя. Им оказался ранее судимый мужчина.

    Как выяснилось, подозреваемый поочередно совершил кражу в 4-х домах, нанеся ущерб потерпевшим на сумму около 5 миллионов тенге.

    По фактам проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК «Кража». Часть имущества, похищенного из домов потерпевших, домушник потратил на собственные нужды, а остальное реализовал. В качестве вещественного доказательства у подозреваемого изъяли похищенный телевизор. Мужчина арестован. Выясняются все обстоятельства.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область МВД РК
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