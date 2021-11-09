Подозреваемого в контрабанде наркотиков оштрафовали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области вынесен приговор в отношении подозреваемого в контрабанде наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение о том, что на контрольно-пропускном посту «Жибек жолы» выявили факт контрабанды наркотических средств. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что служебная собака по кличке Имерек помогла задержать подозреваемого в перевозке наркотиков при прохождении пропускного пункта.

«При обыске оперативники обнаружили в кармане брюк жителя Атырау сверток с содержимым, похожим на наркотики. Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка доставили подозреваемого в районный отдел полиции. Согласно заключению экспертизы изъятое наркотическое средство оказалось «гашишем». Общий вес составил около одного грамма», - говорится в сообщении.

Собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено» направили в суд для принятия законного решения. В настоящее время постановлением суда подсудимого признали виновным и назначили штраф в размере 583 400 тенге.