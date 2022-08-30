Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане

    30 Августа 2022 21:24

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Жетысуской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Заявление об изнасиловании несовершеннолетней поступило 29 августа в полицию Талдыкоргана. По факту зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное статьей 120 частью 3-1 «Изнасилование несовершеннолетней» и статьей 121 частью 3-1 «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» УК РК. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы.

    Предварительно установлено, что изнасилование потерпевшей совершено в салоне автомашины Тоyota Camry. Автомобиль изъят и водворен на спецстоянку.

    В качестве подозреваемого сотрудниками городской полиции задержан 20-летний местный житель, который в настоящее время помещен под стражу.

    Расследование по факту взято на контроль областным департаментом полиции.


    Фото: polisia.kz




    Происшествия Жетысуская область Талдыкорган
    Новости по теме
    Новости по теме
    В ДТП в Костанайской области погибли два человека
    Две школы «заминировали» в Алматинской области
    Туристы из Швейцарии заблудились по дороге к Аральскому морю
    Отравление в школьной столовой в Павлодарской области: известны итоги проверки
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Новости партнеров